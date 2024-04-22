محافظ البحر الأحمر يبحث مع السفيرة الأمريكية فرص الاستثمار السياحي

استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بمدينة الغردقة وفد أمريكي يترأسه السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

زيارة الوفد الأمريكي في البحر الأحمر

رحب محافظ البحر الأحمر بالوفد الأمريكي الذي أشاد بالمشروعات التنموية والسياحية في مدن المحافظة، مؤكداً أن اللقاء شهد بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على مختلف المستويات ومناقشة فرص الاستثمار السياحي، والتطرق إلى عدد من مشروعات التنمية المستدامة.

الحركة السياحية الأمريكية

استعرض محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة بصفة عامة ومن السوق الأمريكية بصفة خاصة، مؤكداً أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكية حققت هذا العام رقماً قياسياً.

وأجرى الوفد زيارة لجنوب البحر الأحمر تفقد خلالها عدد من المشروعات في مرسى علم، حيث أشادوا بهذه المشروعات، كما تباحث الطرفان في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.

ومن جانبها أعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لجهود مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بدعم مصر في هذا السياق.