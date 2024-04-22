 تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وجود 7 سفن على مواني الهيئة، وتداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و560 شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 373 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 187 شاحنة و10 سيارات.

تداول 3050 طنًا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن، 365 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي بريدج، أيلة، كوين نفرتيتي واور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانيها.