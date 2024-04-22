نائب محافظ القاهرة: قانون التصالح فرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقنين

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقديم قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، عدد كبير من التيسيرات والمميزات لصالح المواطنين، للقضاء على سلبيات قانون التصالح القديم؛ إذ يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا المستوفى في القانون الجديد، كما أتاح القانون حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

تطبيق قانون التصالح

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع عدد من القيادات ورؤساء الأحياء، وعدد من التنفيذيين، لبحث ترتيبات تطبيق قانون التصالح خلال الشهر المقبل.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة لانجاح المنظومة وقانون التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق، باعتبارها احد الملفات المهمة، لتيسير الإجراءات التنفيذية على المواطنين، والاستفادة القصوى من الدورات التدريبية المنعقدة لشرح القانون ولائحته التنفيذية.