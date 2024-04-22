نائب محافظ القاهرة توجه بتذليل العقبات للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة التعاون بين الجهات المختصة في كل مشروعات الأحياء بالمنطقة الجنوبية، والجهود المبذولة بشأن جميع المشروعات، لإعطائها قوة دفع لاستكمالها، وتنظيم الأعمال بها، من خلال تحديد جداول زمنية يتفق عليها جميع الجهات لإنهاء الأعمال، تنفيذا للخطة الممنهجة والموضوعة، لتحسين الخدمات كافة التي تؤثر بشكل مباشر على رضا المواطنين تجاه المشروعات المقامة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ، بحضور اللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومديرى إدارات التخطيط والطرق والمالية والمجالس والمؤتمرات والعلاقات العامة، وممثلي التخطيط من الأحياء.

ضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة السير بخطى سريعة، للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال الرصف والإنارة، وتدعيم الوحدات المحلية لاقتراب انتهاء السنة المالية، والاستفادة من استغلال المبالغ المعدة لمشروعات الخطة، لإحداث نقلة نوعية على مستويات الخدمات المقدمة، وذلك لتقديم تقرير شامل بنسب التنفيذ للعرض على محافظ القاهرة.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، بضغط الجدول الزمني وتكثيف الأعمال، مع المتابعة المستمرة الميدانية لمستجدات الأعمال كافة، مشددة على ضرورة متابعة المشروعات وتذليل العقبات والتحديات، للمساهمة في إسراع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والاستغلال الأمثل للمبالغ المرصودة لها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير سيولة مرورية لمواكبة أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها البلاد حاليا.