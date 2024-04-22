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دراما المتحدة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تسعى إلى التشويش على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

منة شبانة
06:09 م | الإثنين 22 أبريل 2024
طارق فهمي

طارق فهمي

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية بشأن مصر مراوغات إعلامية تستهدف الموقف المصري لصلابته ورسوخه تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي فوضوي ليس لديه ضوابط في نشر المعلومات إلا في أموره العسكرية.

الأكاذيب الإسرائيلية تستهدف الموقف المصري تجاه القضية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية داليا نجاتي، أن الروايات غير الصحيحة التي تطلقها إسرائيل تكذبها مصر بصورة دورية ومباشرة سواء في التعامل مع الجانب الإسرائيلي أو العناصر الفلسطينية.

الحرب في غزة

وتابع أنّ هناك أكاذيب متعلقة بدخول وخروج السلاح من وإلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، مؤكداً أن مسؤولية مصر الكبيرة في الإقليم تتجاوز كل ما يمكن أن يجري، فالقيادة المصرية لا تريد أن تدخل في أي مهاترات إعلامية أو سياسية مع الجانب الإسرائيلي لأن جميعها كلام مُرسل لا يستند إلى أي أدلة، «وحذرنا أننا لا نريد أن ندخل في هذه المواجهات».

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بقلم منة شبانة