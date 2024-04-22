الكنيسة تجهز قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة بالتعاون مع التحالف الوطني

جهزت أسقفية الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات لأهل غزة في إطار مبادرة الكنيسة وتوجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

الكنيسة تطلق قافلة المساعدات الثانية لأهل غزة

وقالت ماريز مجدي، مسؤول التعاون بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والتحالف الوطني لـ«الوطن» إن الأنبا يوليوس، أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، معه خدام وخادمات من الأسقفية جهزوا محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا في غزة، مكونة من بطاطين ومراتب وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، والتي كانت تجمع في مخزن الأسقفية بمدينة نصر.

وأضافت أنّ تلك القافلة تمثل مشاركة الكنيسة للمرة الثانية في المساندة لأخواتنا في غزة، مشيرة إلى استمرار كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء إلى المنطقة، والرب قادر أن يرفع كل ألم و ضيق.

وناشدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.

وتابعت أنه يمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 - 01281343239 أو على الإيميل:bless@blessegypt.org