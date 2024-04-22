«أحفاد الزيتون».. مبادرة لتعليم أطفال غزة وعلاجهم من صدمات الحرب

تحدثت إسراء علي، مؤسسة مبادرة «أحفاد الزيتون»، عن إطلاقها مبادرة «أحفاد الزيتون» لتعليم أطفال غزة في مصر، قائلة إنها تعيش في كندا طوال حياتها ولم تولد في مصر، ودرست التسويق ونظم ومعلومات، وعندما جاءت مصر انضمت المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح، وهذا ما زاد خبرتها في الأعمال الخيرية وخدمة الآخرين.

لقاءات «علي» بأُسر أطفال غزة

وأضافت «علي»، خلال مداخلة عبر زوم، ببرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين شيرين عفت ورضوى حسن عبر فضائية «DMC»: «عندما كانت في كندا، كانت ترغب في العودة إلى مصر وتعمل في مجال له هدف وتستطيع من خلال خدمة المواطنين وإفادة بلدها مصر بها، لكن لم تكن فكرة المبادرة حاضرة بالنسبة لها في ذلك الحين»، مشيرة إلى أنها قابلت عائلات وأُسر الأطفال الفلسطينيين الذين جاءوا إلى مصر من أجل تلقي العلاج قبل وبعد الحرب، وهذا أمر معتاد بالنسبة لمصر.

دعم أطفال غزة وعلاجهم من الصدمات

وتابعت، أنها دعمت أطفال غزة من خلال عدة طرق أبرزها توفير ألعاب إيجابية بعيدة عن العنف لهم لتزيد من رفع روحهم المعنوية، مشيرة إلى أنها قررت وضع برنامج لتعليم هؤلاء الأطفال، فهم لا يذهبون للمدارس ويعانون اضطرابات في النوم وعد انتظام مواعيده، كما أنهم مازالوا يعانون آثار الحرب والصدمة، موضحة أنها أدركت أهمية برنامج للأطفال يهدف إلى التعافي من الصدمات أيضا وليس فقط التعليم.