وزيرة التضامن: لدينا مكتبة تضم 100 فيلم تسجيلي وثائقي

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ندوة دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدي الفئات الأولى بالرعاية بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفنان محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

القوة الناعمة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر من أوائل الدول التي أنشأت صناعة للسينما منذ بدايات القرن الماضي، ونحن كمصريين نعتز بهذه الصناعة باعتبارها أحد أهم أشكال القوة الناعمة لمصر في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنّ الوزارة تمتلك مكتبة تضم 100 فيلم تسجيلي وثائقي، يُسلط الضوء على برامج الوزارة المختلفة، خاصة تلك التي تقدم للفئات الأولى بالرعاية، إيمانًا بأحقية إتاحة سبل الفن والثقافة والإبداع للمواطن المصري كجزء لا يتجزأ من حقه في الحياة الكريمة.

وأضافت القباج أنّ هناك اهتمامًا من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة الشاشة الكبيرة، خاصة تلك الأفلام التي تتناول القضايا الاجتماعية محل اهتمام الوزارة، كقضايا المواطنة واحترام وقبول التنوع ومحاربة الأفكار المتشددة والإرهابية، وقضايا صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية ومناهضة العنف الأسري، ومناهضة التدخين وإدمان المخدرات، وقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعليم.

إطلاق ستوديو لصناعة الأفلام

وأكدت القباج إطلاق ستوديو لصناعة الأفلام، إهداءً من وزارة التضامن الاجتماعي لجمعية مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، من أجل تمكين الفنانين الشباب في صعيد مصر من المشاركة في صناعة السينما.