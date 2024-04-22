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وزيرة التضامن توجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من حريق مول تجاري بأسوان

كتب:

كريم روماني
04:24 م | الإثنين 22 أبريل 2024
مول «فيلة» التجاري بوسط أسوان

مول «فيلة» التجاري بوسط أسوان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان يرافقها اللواء أشرف عطية مول «فيلة» التجاري بوسط المحافظة، الذي شب حريق فيه خلال الأسبوع الماضي، وأتت النيران على محتويات محلات المول، وتمّ على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات. 

مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين

وحرصت «القباج» على لقاء أصحاب المحلات المتضررة داخل المول التجاري، مستمعة لطلباتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين داخل المول، وذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من عمليات التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، وإعادة النظر فيما قد يحدث بالمكان مرة أخرى سواء من إعادة تأهيل أو نقل أصحاب المحال لمكان آخر.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.