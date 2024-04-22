كاتب صحفي: مساعدات أمريكا لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي تطيل أمد الحربين

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في حربها ضد روسيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، ستكون سببًا لاستمرار أمد الحربين، ورفع كفاءة الطرفين.

تأثير المساعدات الأمريكية على أمد الحربين

وأضاف «أبو شامة»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «مطروح للنقاش» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ توقيت اتخاذ هذا القرار بالغ الأهمية خاصة في ظل التقدم الروسي المتصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما شكّل حافزًا للإدارة الأمريكية لكي تمارس كل الضغوط على نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لانتزاع هذه الموافقة، والتي ربما كانت تُكلف رئيس مجلس النواب الحالي منصبه إذا عارض هذا القرار أكثر من ذلك.

المساعدات لن تؤتي بثمار حقيقية لأوكرانيا

وتابع «أبو شامة»، أن هذه المساعدات لن تؤتي بثمار حقيقية لأوكرانيا بل ستؤثر على مسار الحرب، وربما تستغله روسيا لمزيد من التصعيد ومحاولات كسب المساحات والمعارك في الداخل الأوكراني أكثر وأكثر.

وعلى الصعيد الإسرائيلي وحربها على غزة، أوضح أنّ حزمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل تُمثل نصرا معنويا كبيرا لحكومة نتنياهو، ويشجعه على المضي قدمًا نحو المزيد من التعمق والتوسع في أرض غزة.