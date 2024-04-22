«صحة الشرقية»: الفرق الطبية تتابع الاشتراطات الصحية بلجان الامتحانات

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المديرية وضعت خطة لمرور الفرق الطبية الإشرافية، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والإدارات الصحية بالمحافظة، على لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية في قطاع الريف بالمحافظة.

متابعة التأمين الطبي أثناء سير الامتحانات باللجان

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن ذلك يأتي لمتابعة التأمين الطبي، أثناء سير الامتحانات باللجان، والإشراف على خضوع جميع الطلاب للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للوقاية من الأمراض المعدية، ومنع انتشار العدوى أثناء أداء الامتحانات، وتوافر المطهرات والصابون بدورات المياه، والتأكد من أعمال التطهير بجميع الفصول، وعدم وجود أي شكاوى، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية معدية، ومراجعة الحالة التطعيمية للتلاميذ، مع تطعيم المختلفين منهم بالتطعيم السحائي، وتكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية.

جاهزية فريق الانتشار السريع

وأوضح أنه جرى التنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومدير المنطقة الأزهرية، والتنسيق بين مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات التعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع، للاستعانة به حال الاحتياج إليه.

كما جرى التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، للدفع بسيارات الإسعاف عند الحاجة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات في مدارس المحافظة.