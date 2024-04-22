توفير تطعيم الحزام الناري رسميا في «فاكسيرا».. و«الصحة» تعلن السعر

بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم، في صرف تطعيم الحزام الناري لأول مرة بعد توفيره بشكل رسمي؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

توفير تطعيم الحزام الناري لأول مرة في مصر

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفي محمدي، رئيس التطعيمات في المصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل توفير تطعيم الحزام الناري، موضحا أنه متوفر للفئة العمرية من 18 سنة فيما فوق.

سعر تطعيم الحزام الناري

وأضاف محمدي، أن سعر التطعيم 4238 جنيها، موضحا أن الحزام الناري عبارة عن مرض جلدي يسببه نفس المسبب للجديري المائي وبعد التعافي من الجديري يدخل الفيروس في مرحلة الكومون في أجزاء من داخل الجهاز العصبي لفترات طويلة ومع تقدم العمر يسبب الحزام الناري.

لقاح الحزام الناري

وكانت «الوطن» انفردت بنشر تفاصيل دخول أول شحنة من تطعيم الحزام الناري في مصر لأول مرة في 9 من الشهر الجاري بالتزامن مع أول أيام العيد، وحرصت على مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لتعزير الجهاز المناعي للجسم.