«الخارجية»: نؤكد ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية أنه يجب وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم بالضفة الغربية، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشددت الخارجية على أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع يزيد تفاقم الأزمة ويهدد بتفجير الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، موضحة أنّه يتم تأكيد ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضحت الخارجية أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة تطول المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، معربة عن أسفها إزاء انتهاك إسرائيل للقيم الإنسانية والقانون الدولي، تعليقًا على اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين في خان يونس.