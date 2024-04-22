التصالح أو الحرمان من المرافق.. قرار حاسم لمواجهة مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم العديد من التسهيلات لخدمة المواطنين، وبمجرد التقديم لتقنين الوضع والحصول على نموذج 7 يمكن للمواطن بموجبه إدخال المرافق من مياه وكهرباء وغاز وخلافه، مع استمرار إيقاف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية، بشأن المخالفة محل التصالح.

التيسير على المواطنين

وأضاف قاسم لـ «الوطن» أنه لا يمكن السماح لمخالفات البناء بإدخال المرافق قبل إتمام التصالح، وهذا وفق نص قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين، بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء، والعمل على تقديم كل سبل الدعم للمواطن لتقنين وضعه وعدم المساس بمصالحه.

حوكمة التصالح

وأكّد أن هناك إجراءات لحوكمة منظومة التصالح الجديدة في مخالفات البناء، وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الأمر وإنجازه، ومنع أي تلاعب أو مخالفات في إطار التيسير علي المواطنين، وجار حاليًا العمل على تدريب عدد كبير من القائمين على تنفيذ ومتابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.