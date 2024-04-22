الدفاع المدني في غزة: الوضع مأساوي.. وما يحدث انتهاك للقانون الإنساني

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أنّ الوضع في قطاع غزة مأساوي، في ظل استمرار الحرب لليوم الـ200 على التوالي، لافتا إلى أن هذه الحرب يعاني منها كل سكان القطاع على كل المستويات، في ظل عمليات القصف والمجاعة والتهجير.

مقابر داخل مجمع ناصر الطبي

وأشار «بصل» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، إلى أنّه جرى اكتشاف مقابر داخل مجمع ناصر الطبي، وبدأت طواقم الدفاع المدني تعمل على انتشال الشهداء، موضحا أنه حتى الآن جرى انتشال أكثر من 200 شهيد داخل المجمع، و110 شهداء من محيط مقبرة ناصر الطبي.

محمود بصل: الوضع في غزة صعب

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: «الواقع بالقطاع صعب، وتزداد الأمور صعوبة يوما بعد يوم، لكن هل قضية المقابر هي القضية الأكثر عنفا؟، لا، هي إحدى قضايا المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، فحينما تقتل النازحين والمواطنين والتهجير والعقاب الجماعي فكل هذا يعتبر مجازر».

وشدد على أن ما يحدث في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني بشكل مطلق، متابعا: «كل ما يخطر على خاطر أي مواطن من أعمال إجرامية، قد حدث في قطاع غزة، لكن للأسف الإعلام في غزة صعب نتيجة الحرب، وكل من يعمل في هذا المجال يجري استهدافه؛ لذلك لا تصل الصورة كما هي».