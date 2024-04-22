ورش عمل ودورات تدريبية على هامش الملتقى التوظيفي في جامعة الزقازيق 

واصل ملتقى التوظيف الأول بجامعة الزقازيق فعالياته لليوم الثاني على التوالي، من خلال تنظيم 7 ورش عمل وعدد من الدورات والمحاضرات التعريفية للشركات والبنوك والمؤسسات بكليات الجامعة، لتقديم خدماتها والتواصل مع الطلاب والخريجين.

رفع السير الذاتية للتقديم بفرص العمل المتاحة

وأشارت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى استمرار جسر التواصل بين جامعة الزقازيق وأبنائها الطلاب والخريجين ومجتمع الأعمال، من خلال إطلاق منصة على موقع الجامعة تضم جميع الشركات والبنوك والمؤسسات والمدارس في جميع التخصصات، مع إتاحة تسجيل الطلاب والخريجين على المنصة ورفع السير الذاتية للتقديم بأي فرص عمل متاحة.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان، نظمت ورشة عمل، كما نظمت كلية التجارة جلسة توظيف لبنك «Saib» بحضور 560 من الطلاب والخريجين بمدرج الكلية.

محاضرات تعريفية

وأشارت «يسري» إلى تنظيم محاضرة تعريفية بكلية التربية بالتعاون مع مركز النسور الطبي والمدارس الإسلامية الخاصة، إضافة إلى إقامة ندوة توظيف بكلية الطب البيطري.

كما استضافت كلية التكنولوجيا والتنمية لقاء لمندوبي بنك مصر، للتعريف بالخدمات التي يقدمها ومتطلبات سوق العمل التي يجب توفرها في الطالب الجامعي والخريج، للتأهيل للالتحاق بالعمل أو بداية مشروع خاص لبناء مستقبله.