«التطوير المهني» بجامعة سوهاج ينظم ملتقى التوظيف الخامس إبريل المقبل

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الدكتورة، أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك لمناقشة خطة العمل المستقبلية لمركز التطوير المهني بالجامعة.

التطوير المهني بالجامعة له دور إيجابي في تحقيق التكامل

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن مركز التطوير المهني بالجامعة له دور مهم وإيجابي في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مضيفاً أنه خلال الاجتماع تم استعراض إنجازات المركز خلال الفترة السابقة وخطة تشغيل المركز في الفترة القادمة، كما تم مناقشة الاستعدادات وأعمال التجهيز لملتقى التوظيف السنوي الخامس المزمع إقامته في شهر إبريل بنسختيه الأونلاين والأوفلاين، الذي ستنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الشركات الكبرى والمحلية، وأكثر من 500 خريج وطالب من كل جامعة.

المركز الجامعي للتطوير المهني نفذ 20 ورشة عمل وتدريب

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز أنه تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ بعض الفعاليات خلال الفتره القادمة داخل المركز، مشيراً إلى أن المركز الجامعي للتطوير المهني نفذ خلال الأربعة شهور الماضية أكثر من 20 ورشة عمل وتدريب شارك فيها أكثر من 480 طالبا، كما تم تنفيذ 4 منح تدريبية من الجامعة الأمريكية ودورتين عن إدارة جودة وأخرى موارد بشرية، وخدمة عملاء وبمشاركة 150 طالبا وطالبة.