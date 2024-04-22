نائب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري: الترجمة تسهم في التفاعل الإنساني

أشادت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الأزهري، بجهود علماء كلية اللغات والترجمة وخريجيها، وأيضا تنظيم المؤتمر السنوي للكلية تحت عنوان: «التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات.. آفاق وتحديات».

وأوضحت خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر كلية اللغات والترجمة، أن الترجمة تسهم في التفاعل الإنساني والحضاري والثقافي ونقل خبرات البشر، قائلة: «اسمحوا لي أن أشكر حضراتكم على توجيه الدعوة لي للمشاركة في مؤتمر كلية اللغات والترجمة».

الترجمة تسهم في التفاعل الإنساني والحضاري

وأشارت إلى أن الترجمة والتكنولوجيا وتعليم اللغات ثلاثيةٌ مترابطة، تعبر بجلاء عن موضوع في غاية الأهمية؛ هو موضوع مؤتمر كلية اللغات والترجمة هذا العام.

كما بينت أن الترجمة- عبر التاريخ الإنساني المديد مرورًا بالمراحل التاريخية المختلفة وصولًا لعصرنا الراهن- تعد من أهم الآليات في التعاون بين البشر على اختلاف أعراقهم وثقافتهم ولغاتهم، لافتة إلى أن الترجمة أسهمت في التفاعل الحضاري والإنساني والثقافي والتربوي والتعليمي، ونقل خبرات البشر، كما أسهمت في إنماء الحاضر والحضارة.

دور الترجمة في نقل الخبرات بين البشر

وأكدت أنه لولا الترجمة لما انتقلت الخبرات بين البشر، لظلت الخبرات حبيسة بين أهلها، ولَمَا انتقلت للآخرين، وصدق الله القائل: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، ومن فضل الله على العالمين أن هيأ العقل البشري لاختراع التكنولوجيا الحديثة التي سهلت حياة البشرية في شتى مجالات الحياة.