شيخ الأزهر والبابا في عيد تحرير سيناء: أرض مقدسة وملجأ أمن للجميع (فيديو)

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على قدسية شبه جزيرة سيناء، وذلك خلال فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، أعدته تحت عنوان: «تحرير سيناء - ويتواصل البناء»، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

قدسية سيناء

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، إن الرحلات النبوية المباركة على أرض سيناء جعلت لها عظمة وقدسية خاصة في قلب كل مسلم ومسيحي، وأنه قد ورد ذكرها صريحة مرتين في القرآن الكريم.

رحلة العائلة المقدسة

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن شبه جزيرة سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمن والأمان، وأرض الكنانة، والملجأ الأمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة.