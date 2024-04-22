«الأكاديمية البحرية»: منح درجة الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر والبابا تواضروس

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية ملتزمة بإعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل، موضحا أن هذا الالتزام هو ركيزة أساسية لرسالة الأكاديمية التي تحرص على توجيه الطلاب لتحرير رسائل إعلامية بشكل موضوعي ولفرز المعلومات الصحيحة والخاطئة في عالم يموج بالمعلومات المضللة التي تستهدف زعزعة هويتنا وتقويض أمننا، بحسب تعبيره.

تحالف اليونيسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الدولي الذي ينظمه تحالف اليونيسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية عن دور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإضافة إلى سفير إسبانيا في مصر وممثل منظمة اليونسكو.

وأضاف «عبد الغفار»: «كانت رؤية الأكاديمية بدعم أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة في مدينة العالمين الجديدة، وجاء حرص الأكاديمية في استضافة مسابقة عن الذكاء الصناعي على أرض مصر في مدينة الأقصر، بحضور اكثر من 2500 شاب على مستوى العالم كانوا في الفترة من 14 إلى 20 أبريل الجاري لنؤكد على حضارة مصر وقدرتها على تنظيم أكبر المسابقات العالمية وبناء قدرات الشباب الذين سينطلقون إلى مستقبل أفضل».

منح درجة للدكتوراه الفخرية للدكتور أحمد الطيب

وفي ختام كلمته قال رئيس الأكاديمية البحرية: اجتمع المجلس التنفيذي للأكاديمية وبعد الاطلاع على توصية المكتب التنفيذي للأكاديمية وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للتعليم، قرر رئيس الأكاديمية منح درجة للدكتوراه الفخرية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تقديرا لدوره في خدمة الإنسانية وقيم التسامح، كما قرر منح درجة الدكتوراه الفخرية للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لدعم قيم التسامح أيضا».