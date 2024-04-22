أحمد الطاهري: إسرائيل فريق إجرامي وإيران تدفع بالأمن الإقليمي تجاه تحقيق مصالحها

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ القضية الفلسطينية، هي قضية العرب المركزية، مشيرا إلى أنها مادة للمتاجرة والمزايدة.

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نشاهد عبثا إقليميا بين فريق إجرامي هو إسرائيل، وفريق في إيران يدفع بالأمن الإقليمي كله تجاه تحقيق مصالحه».

عماد الدين حسين: كل ما تقدّم حصيلة للتراجع العربي

وعلّق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، قائلا إن كل ما تقدّم حصيلة للتراجع العربي في القضية الفلسطينية منذ عام 2002، وعندها تقدمت إيران لملئ الفراغ.

وأوضح: «هناك رواية أخرى تقول بأن حماس أخطأت في أحداث السابع من أكتوبر 2023، لكن إسرائيل تنفذ مشروعا كاملا لتصفية القضية الفلسطينية لمنع ذلك، وما حدث على أرض الواقع للتعامل مع اليمين المتطرف».

وأشار «حسين»، إلى أن سموتيرتيش، وزير المالية الإسرائيلي، كتب دراسة في شهر يونيو الماضي، جاء فيها أنه أمام الفلسطينيين 3 خيارات لا رجعة فيها، الأول قبول العيش في فلسطين التاريخية اليهودية كرعايا من الدرجة الثانية، الثاني: قبول التهجير خارج فلسطين، الثالث: أن يقتلوا.

عماد الدين حسين: إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية

وشدد على أن إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، وحركة حماس تخطئ وترتكب حماقات، لكن المشكلة الحقيقية هو كيف نواجه إسرائيل واليمين المتطرف المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوة؟.