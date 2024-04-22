عماد الدين حسين: إسرائيل سترد بعنف على استهداف حزب الله قاعدة عين زيتيم

علّق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على إعلان حزب الله اللبناني قصف ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن اليمين المتطرف في إسرائيل لن يرضى بتوجيه ضربة قوية ويسكت.

وتابع: «بن جفير سخر من الرد الإسرائيلي على إيران ووصفه بأنه مهزلة، فما بالنا عندما يتم توجيه ضربة قوية من حزب الله إلى إسرائيل؟! المؤكد أن إسرائيل سترد بعنف وبطريقة مؤلمة حتى تبعث رسالة ردع ويرضي نتنياهو اليمين المتطرف».

وأكد، أن كاتبا إسرائيليا قال إن إسرائيل لن تستطيع الحرب في أكثر من جبهة، إذ انسحبت غالبية القوات الإسرائيلية من غزة وبدأت تتجه إلى الشمال، كما لم يستطع أغلب سكان غلاف غزة العودة إلى مناطق سكنهم.