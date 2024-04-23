«العدل» تنظم مؤتمرا حول الذكاء لاصطناعي وأثره على حقوق الملكية الفكرية 

تنظم وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، وذلك تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية»، ويُعقد على مدار يومين، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال من مختلف الدول.

أول مؤتمر في العاصمة الإدارية

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

وسيشهد المؤتمر حضور عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

افتتاح شهر عقاري بالعاصمة الإدارية

وافتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.=

وأكد وزير العدل، أنّ العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا ملموسًا ومدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة، وتوفير المصالح الحكومية التي تواكب هذا التطور لخدمة المواطنين ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.