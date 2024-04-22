رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تامر حسني يحيي حفل عيد تحرير سيناء في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

أحمد شعراني
08:53 م | الإثنين 22 أبريل 2024
تامر حسني

تامر حسني

أعلنت صفحة مجلس القبائل العربية إقامة حفل تامر حسني في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتفالًا بعيد تحرير سيناء، يوم 25 أبريل المُقبل.

حفل تامر حسني في العاصمة الإدارية

وكتبت صفحة القبائل العربية: «انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وأعلن مؤخرًا تامر حسني انضمام الفنان باسم سرة لأحدث أفلامه، وكتب عبر صفحته على «إنستجرام»: «النهاردة أنضم لأسرة فيلمي الجديد ري ستارت حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمره مبروك علينا يأبو سمرة نورت الفيلم».

اقرأ المزيد:

بسمة بوسيل لـ«ع المسرح»: «اتفقت مع تامر حسني منعملش فرح خوفا من معجباته»

تامر حسني يوجه رسالة إلى الجمهور على ألحان «قدها قدها».. ماذا قال؟

تامر حسني يكشف كواليس فيلمه الجديد «ري ستارت» (صورة)

علاقة تامر حسني بـ«مقلة اللب».. كيف تصنع تريند بطريقة «إس إس» في فراولة؟

بث مباشر لنهائي كأس عاصمة مصر.. الفنان تامر حسني يفتتح الحفل الكبير
بقلم أحمد شعراني