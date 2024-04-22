تامر حسني يحيي حفل عيد تحرير سيناء في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت صفحة مجلس القبائل العربية إقامة حفل تامر حسني في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتفالًا بعيد تحرير سيناء، يوم 25 أبريل المُقبل.

حفل تامر حسني في العاصمة الإدارية

وكتبت صفحة القبائل العربية: «انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وأعلن مؤخرًا تامر حسني انضمام الفنان باسم سرة لأحدث أفلامه، وكتب عبر صفحته على «إنستجرام»: «النهاردة أنضم لأسرة فيلمي الجديد ري ستارت حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمره مبروك علينا يأبو سمرة نورت الفيلم».