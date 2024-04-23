«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 01:15 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024 الأوضاع في غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع قصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: وابل من القذائف المدفعية على المناطق الشمالية من قطاع غزة عمرو خليل: نتنياهو يحاول إخفاء فشله في الحرب على غزة «القاهرة الإخبارية»: قصف جوي إسرائيلي متواصل في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عزت إبراهيم: مستقبل الصراع في قطاع غزة متوقف على الانتخابات الأمريكية اقرأ في عدد «الوطن» غدا: ركام غزة.. شاهد على جرائم الاحتلال غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين