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«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
01:15 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع قصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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بقلم محمد عزالدين