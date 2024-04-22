اقرأ في عدد «الوطن» غدا: ركام غزة.. شاهد على جرائم الاحتلال

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يبحث مع «ماكرون» جهود وقف إطلاق النار في «غزة» ويستعرض مع «سانشيز» إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع

- «مدبولي» يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة التوسّع في استثمارات النفط والغاز بالسوق المصرية

- مقترح بتأسيس منطقة حرة مُتخصّصة في إنتاج وتخزين وتداول البترول ومُشتقاته

- ركام غزة شاهد على جرائم الاحتلال

- غدا.. انطلاق البطولة العسكرية العربية للفروسية في العاصمة الإدارية بمشاركة 80 متسابقا

- «اقتصادية القناة» توقع عقد مشروع «شين فينج» لمنتجات الحديد بـ297 مليون دولار

- 3 قرارات عاجلة في الزمالك قبل مباراة العودة مع دريمز

- استمرار غياب 5 لاعبين عن الأهلي في مواجهة مازيمبي

الصفحة الثانية

- استعدادات مكثفة لبدء تطبيق «التصالح في البناء»

- «التنمية المحلية»: توجيهات رئاسية بعدم المساس بمصالح المواطن.. وخريطة مكانية بالأسعار في المراكز التكنولوجية

- «التحالف» يطلق القافلة السابعة لإغاثة «غزة»: تضم 167 شاحنة

- «التعليم»: فرصة جديدة لتسجيل اختبارات المعلمين للحصول على «الصلاحية»

- «الري»: «المحسمة» نقلة نوعية في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

- «سويلم»: استخدام المياه المعالجة بالمحطة لري 50 ألف فدان شرق «قناة السويس وسيناء»

- «الضرائب» تدعو المموِّلين للالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية

- وزير الإسكان: خطة الدولة العمرانية تركز على تنمية البشر لا الحجر

- «الجزار»: نعمل على توسيع رقعة المعمور وتحسين بيئة العمران لتحقيق جودة حياة المواطنين

الصفحة الثالثة

- بيان الموازنة الجديدة أمام «النواب» اليوم والموافقة على إنشاء صندوق التأمين الحكومي

- استحداث وثيقة تأمين جديدة ضد الزلازل والفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة والأوبئة

- وزير الدفاع للرئيس السيسي في عيد تحرير سيناء: متمسكون بـ«روح أكتوبر»

- الفريق أول محمد زكي: رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم لمسئولية حماية الوطن وصون مقدساته

-«التموين»: المخابز ملتزمة ببيع الخبز بالأوزان والأسعار المعلنة

- وزير الداخلية يهنئ «السيسى» بعيد تحرير سيناء

- الحكومة تبحث تعزيز الاستثمارات الصينية في «العلمين الجديدة»

الصفحة الرابعة

-200 يوم على الحرب.. «ركام غزة» شاهد على جرائم الاحتلال

- حصاد «حرب الإبادة»: 34 ألف شهيد و77 ألف مصاب و2 مليون نازح

- العائدون إلى الأطلال: الاحتلال دمر منازلنا بالكامل.. ونحتاج إلى 50 عاما لبناء «القطاع»

الصفحة الخامسة

- دعم مصري مطلق.. رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين ومجازر الاحتلال

- انكماش اقتصادي: 270 مليار «شيكل» خسائر الاحتلال حتى نهاية مارس الماضي

- إجلاء 250 ألف إسرائيلي ومقتل أكثر من 600 جندي وضابط بجيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

- إجلاء 250 ألف إسرائيلي ومقتل أكثر من 600 جندي وضابط بجيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

- رئيس تيار الاستقلال: موقف الرئيس السيسي أربك حسابات قادة الاحتلال.. ولولا الدعم الأمريكي ما استمر العدوان أكثر من ساعة

- خسائر حرب غزة تجاوزت 120 مليار دولار ونحتاج إلى سنوات طويلة للتعافي من الكارثة

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ «مي سمير»، بعنوان: على إسرائيل أن تراجع تقاريرها الرسمية لكي تتأكد أن السابع من أكتوبر كان مسئوليتها

- «الموساد» يعترف بأن «نتنياهو» قدم دعما لـ«حماس» لكي يمنع إقامة دولة فلسطينية

- تقرير البيانات السنوي للجيش الإسرائيلي لعام 2022 يؤكد: «لا يتم تهريب أي أسلحة من مصر لإسرائيل»

- «نتنياهو» تجاهل تقريرا سريا لوزارة الدفاع يدعوه للتوقف عن دعم «حماس» ويحذر من هجوم قادم

- تقرير عسكري إسرائيلي صدر في أوائل العام الماضي: «نحن نغذي أعداءنا بأسلحتنا»

- مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي: الحدود المصرية الإسرائيلية لا تشهد في المجمل تهريب أي أسلحة

الصفحة السابعة

- 3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد موقعة دريمز.. و«جوميز»: نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة

- فاركو يصارع الهبوط أمام المصري.. وبلدية المحلة ضيفا على سموحة بالجولة 19 من دوري NILE

- استمرار غياب 5 لاعبين عن الأهلي في مواجهة مازيمبي.. وتحذيرات خاصة لـ«عبدالقادر وسليم»

- «تشافي» يهاجم حكم وتقنية فيديو «الكلاسيكو» بعد سقوط برشلونة.. و«أنشيلوتي»: نقترب من اللقب

الصفحة الثامنة

- «رابونزل بالمصري».. حورية فرغلي: اخترت الأطفال في سنة أولى مسرح

- أشجار «كفر الشيخ» ملك الجميع دون مقابل

- من الغزلان للبشر.. «الزومبي» يثير الرعب بأمريكا

- «عيش وأرز وحلوى».. أول مخبز مجاني لمرضى التمثيل الغذائي: «حلمنا نوصل لكل طفل»