عمرو خليل: نتنياهو يحاول إخفاء فشله في الحرب على غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ المنطقة لا تحتمل مزيدا من الاستعراض وترويج الأكاذيب، مشيرا إلى أن هناك حملة تضليل وادعاءات تمارسها إسرائيل بين الحين والآخر ضد مصر، وتزعم بما يخالف الواقع أن جزءا من تسليح الفصائل الفلسطينية يحدث عبر التهريب من مصر.

عمرو خليل: نتنياهو يدعي أن إسرائيل على بعد خطوة من النصر

وأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «تزامنا مع هذه الحملة، يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديداته المعهودة بأن النصر الكامل في غزة، لن يتحقق بدون اجتياح مدينة رفح الفلسطينية».

وأشار إلى أنه «وبين التضليل والتهديد يدعي نتنياهو أن إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدا من النصر، في محاولة للتشويش على إخفاقه في غزة وهربا من أزماته الداخلية، فأي نصر وشيك هذا الذي يدعيه نتنياهو في ظل حالة فشل مستمر يلاحق جيش الاحتلال بعد إخفاق كبير في السابع من أكتوبر الماضي؟».

عمرو خليل متسائلا: أي نصر يعتمد على التضليل؟

وتابع: «أي نصر هذا الذي أدى إلى استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا حتى قبل انتهاء التحقيقات؟، أي نصر يعتمد على التضليل وقلب الحقائق.. هل هو ذلك النصر الذي يتأسس على فساد مستشرى في أجهزة الحكم بإسرائيل، والسوابق والشواهد على ذلك لا حصر لها؟».