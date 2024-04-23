هلع في تايوان.. زلزالان قويان يهزّان العاصمة تايبيه

ضرب زلزالان جديدان تايوان، وبلغت قوة أشدّهما 6.3 درجات على مقياس ريختر، وقد وقعت هذه الزلازل بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي ضربت الجزيرة خلال الأيام الماضية، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

زلزال تايوان

ذكرت المركز أن زلزالًا بلغت قوته 6 درجات وقع في الساعة 2:26 فجرًا حسب التوقيت المحلي، وتبعه بعد 6 دقائق زلزال آخر في مقاطعة هوالين شرقي الجزيرة، وكانت قوته 6.3 درجات.

وفقًا للوكالة الأميركية للمسح الجيولوجي، كانت قوة الهزة الأولى 6.1 درجة، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 6 درجات.

شعر مراسلو وكالة «فرانس برس» في العاصمة تايبيه بتأثير الزلزالين اللذين وقعا.

وذكر السائح أوليفييه بونيفاسيو لوكالة «فرانس برس» أنه كان في حيّ دان بالعاصمة التايوانية وكان يقوم بغسل يديه عندما شعر فجأة بما اعتقد أنه دوار: «ثم دخلت غرفتي ولاحظت أن المبنى كان يهتزّ، وسمعت صوت صرير المكتب».

سلسلة من الهزات الأرضية

وقع سلسلة من الهزات الأرضية عقب الزلزال القوي، وتأتي كالتالي:

- وقع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر خلال الدقائق القليلة الماضية، وكان على عمق 13 كيلومترات من فوق سطح الأرض.

- ووقعت الهزة الأولى عقب في الساعة 17:08 بالتوقيت المحلي (09:08 بتوقيت غرينتش)، وكانت قوتها 5.5 درجات، حيث شعر بها أيضًا سكان تايبيه.

- وبعد الهزة الأولى، تبعتها سلسلة من الهزات الارتدادية، وكانت الأكثر قوة في الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي (14:15 بتوقيت غرينتش)، وكانت قوتها 5.9 درجات وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية المحلية، وفقا لصحافيين في وكالة فرانس برس.

- ووقعت هزة أرضية آخرة وكانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 10 كيلومترات من فوق سطح الأرض.