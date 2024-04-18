زلزال وبركان وفيضان.. كوارث طبيعية في قارة آسيا خلال 24 ساعة

شهدت قارة آسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، عدد من الكوارث الطبيعية الخارجة عن إرادة البشر وقدرتهم، تنوعت في شكلها وضربت عددا من دول القارة، محدثة خسائر كبيرة في الممتلكات، وتسببت في وقوع قتلى ومصابين.

فيضانات في الإمارات

شهدت الإمارات موجة أمطار غير مسبوقة تسببت في حدوث فيضانات وتراكم المياه داخل الطرق، في شوارع دبي وبعض الإمارات، لمستويات لم تحدث من قبل.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإمارات شهدت أعلى كميات هطول أمطار في تاريخها الحديث، حيث تعتبر كمية هذه الأمطار هي الأكبر، منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، أي منذ 75 عاما، وأن كمية الأمطار التي سقطت في يوم واحد، نفس الكمية التي تسقط في عام ونصف.

زلزال في اليابان

شهدت جزيرة شيكوكو اليابانية أمس، زلزلًا قويا ضرب البلاد، وتسبب في خسائر بسيطة في الممتلكات، بينما لم يسبب أي خسائر في الأرواح، لكن أدى لإصابة بعض الأشخاص، ووقع هذا الزلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

بركان في أندونيسيا

شهدت أندونيسيا ثوران بركان جبل روانج، الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا في جزيرة روانج، شمال سولاويزي، خمس مرات على الأقل منذ ليلة الثلاثاء، ما أدى إلى قذف الحمم النارية، وأعمدة الرماد لمئات الأمتار في السماء.

أجلت السلطات آلاف السكان المحليين، وسط مخاوف بالغة من انهيار أجزاء من البركان، وحدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».