زلزال بقوة 6.5 يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة

صرح علماء زلازل أمريكيون بأن زلزالا قويا بقوة 6.5 درجة ضرب جزيرة بريطانيا الجديدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفقًا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن مركز الزلزال، الذي ضرب الساعة 0656 بالتوقيت المحلي (2056 بتوقيت جرينتش)، كان على بعد 110 كيلومترات (68 ميلا) شرق وجنوب شرق كيمبي في جزيرة بريطانيا الجديدة، على عمق 64 كيلومترا.

وصرح مركز رصد الزلازل، أنه لم يخطر حتى الآن من خطر حدوث تسونامي.

زلزال بقوة 6.9 يضرب المنطقة الشهر الماضي

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في بيان إنه «لا يوجد تهديد بتسونامي»، ولم ترد تقارير محلية فورية عن وقوع أضرار.

تعرضت المنطقة لاضطرابات الشهر الماضي عندما قتل خمسة أشخاص على الأقل ودمر ما يقدر بنحو 1000 منزل في أعقاب زلزال بقوة 6.9 درجة.