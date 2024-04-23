رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق جنوب مدينة غزة

كتب:

محمد عزالدين
04:55 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق جنوب مدينة غزة.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال تستهدف جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي للمناطق الشرقية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

الأمم المتحدة تعلق على اكتشاف مقابر جماعية بمجمع ناصر في غزة بعد انسحاب الاحتلال

«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: وابل من القذائف المدفعية على المناطق الشمالية من قطاع غزة

عمرو خليل: نتنياهو يحاول إخفاء فشله في الحرب على غزة
بقلم محمد عزالدين