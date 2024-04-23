«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق جنوب مدينة غزة كتب: محمد عزالدين 04:55 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024 غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق جنوب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال تستهدف جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي للمناطق الشرقية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة الأمم المتحدة تعلق على اكتشاف مقابر جماعية بمجمع ناصر في غزة بعد انسحاب الاحتلال «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: وابل من القذائف المدفعية على المناطق الشمالية من قطاع غزة عمرو خليل: نتنياهو يحاول إخفاء فشله في الحرب على غزة غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين