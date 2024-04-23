رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

قتلى في اصطدام مروحيتين بماليزيا.. «ماتوا قبل نقلهم إلى المستشفى» (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:39 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
لحظة اصطدام الطائرتين

لحظة اصطدام الطائرتين

ذكرت البحرية الماليزية، في بيان، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم، يوم الثلاثاء، من جراء اصطدام طائرتي هليكوبتر في الجو، خلال تدريب للبحرية الملكية الماليزية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفاة جميع الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى

وأوضحت أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية، في ولاية بيراك الغربية، في تمام الساعة 9:32 صباح اليوم.

وأكدت البحرية الماليزية أن جميع الضحايا توفوا في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم.

تحليق 8 طائرات في الجو بشكل جماعي

وفي مقطع فيديو متداول على منصة «إكس»، ظهر تحليق حوالي 8 طائرات في الجو بشكل جماعي، فيما سقطت مروحتين عسكريتين بعد اصطدامهما في الجو. 

اقرأ المزيد:

«إسرائيلي» مهدد بالجلد والسجن 40 عاما في ماليزيا

«الترمذي» قيثارة السماء وسيد قراء ماليزيا: أعشق صوت المنشاوي

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يحذران من خطورة التحركات العسكرية الإضافية على غزة

ماليزيا وقريش

«المعتصم» من ماليزيا: معرض الكتاب فعالية ثقافية تربط العالم بحضارة مصر
بقلم أحمد عادل موسى