قتلى في اصطدام مروحيتين بماليزيا.. «ماتوا قبل نقلهم إلى المستشفى» (فيديو)

ذكرت البحرية الماليزية، في بيان، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم، يوم الثلاثاء، من جراء اصطدام طائرتي هليكوبتر في الجو، خلال تدريب للبحرية الملكية الماليزية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفاة جميع الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى

وأوضحت أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية، في ولاية بيراك الغربية، في تمام الساعة 9:32 صباح اليوم.

وأكدت البحرية الماليزية أن جميع الضحايا توفوا في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم.

تحليق 8 طائرات في الجو بشكل جماعي

وفي مقطع فيديو متداول على منصة «إكس»، ظهر تحليق حوالي 8 طائرات في الجو بشكل جماعي، فيما سقطت مروحتين عسكريتين بعد اصطدامهما في الجو.