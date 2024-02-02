«المعتصم» من ماليزيا: معرض الكتاب فعالية ثقافية تربط العالم بحضارة مصر

على مقربة من القاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وقف المعتصم بالله الكريم برفقة زوجته وطفله الصغير الذى لم يبلغ عامه الثالث، ينتظرون موعد العروض التى يقدمها السيرك القومى بعد ظهر كل يوم، فى محاولة لتسلية الزوار، وسط توافد الأسر والعائلات، ومنهم تلك الأسرة الماليزية التى قرر ربها زيارة المعرض كى ينهلوا من الثقافة الموجودة فى الكتب المتنوعة بدور النشر، إلى جانب تلبية رغبة نجله الصغير فى زيارة المعرض لمشاهدة «الأراجوز والساحر».

بخطوات هادئة يسير الشاب العشرينى برفقة زوجته، يدفع عربة يستلقى عليها صغيره فى طريقهم للوصول إلى المسرح الذى أقامته إدارة المعرض لتسلية الزوار، وعن تلك الزيارة يقول «المعتصم» إنه يقيم فى مصر منذ 8 سنوات، مشيراً إلى أنه يدرس فى إحدى الجامعات كما يعمل فى مكتبة لبيع الكتب، وهو ما جعله مطلعاً على الثقافة المصرية من خلال الانخراط فى الفعاليات الثقافية التى تنظمها الدولة: «معرض الكتاب حلقة ربط مصر بالعالم، لأن هناك اهتماماً كبيراً بهذا المعرض من كل الدول، وهو ما جعله يصنف من بين أهم المعارض العالمية».

خلال فترة إقامة «المعتصم» فى مصر زار معرض الكتاب 5 مرات، ولم ينقطع عنه سوى لأمور خارجة عن إرادته دفعته إلى السفر إلى وطنه: «حريص على زيارة المعرض كل دورة، كحرصى على زيارة الأهرامات، أحب كثيراً التعرف على الثقافة المصرية من خلال الحفلات والندوات والمؤتمرات والمعارض».

عِشق «المعتصم» للتراث المصرى جعله يربى نجله على حب الثقافة المصرية من خلال الاطلاع على الكتب التى كان يقوم بشرائها كل عام، حتى جاء ذلك اليوم الذى رزقه الله فيه بطفل، سمَّاه «عنترة» لأنه يحب كثيراً الشعر العربى ويرى فى «عنترة» نموذجاً للرجل الشرقى الذى يجمع بين المشاعر والقوة الجسمانية.