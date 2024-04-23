دبلوماسي سابق: مصر احتوت الكثير من المخاطر لمساعدة الشعب الفلسطيني

قال على الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن الدولة المصرية تربطها بالعديد من الدول علاقات قوية، موضحا أن هذه العلاقات ممتدة، ومبنية على التفاهم ومشاركة العديد من الرؤى، لافتا إلى أن اتصال مصر بدولة فرنسا أمس جرى فيه التشاور ومتابعة الموقف للوصول إلى أساس ترسيخ السلام في المنطقة، ومتابعة الموقف فيما يتعلق بامتداد نطاق الحرب والأزمة في منطقة الشرق الأوسط.

مصر تحرص على إعادة الاستقرار في قطاع غزة

وأضاف «الحفني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تحرص على إعادة الاستقرار في قطاع غزة، وعدم سماح الاستمرار في هذا التدعيات والمخاطر مع اتساع نطاق النزاع، واستمرار الوضع المأساوي الذي يعيش الشعب الفلسطيني.

مصر لعبت دور بناء للغاية في احتواء الكثير من المخاطر

وتابع نائب وزير الخارجية السابق، أن مصر لعبت دورا بناء للغاية في احتواء الكثير من المخاطر حيث أنها ساهمت بقدر كبير رغم التكلفة الباهظة التي تحملتها مصر حتى تقدم كل أنواع المساعدة للشعب الفلسطيني، موضحا أن الإعلام المصري والجهود السياسية والمادية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي كل هذه الجهود ساعدت في أن توضح للعالم ما يجري في قطاع غزة من قصف قوات الاحتلال في حق الأشقاء الفلسطينيين.