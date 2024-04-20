وزير خارجية تركيا: مصر تقوم بدور كبير لإيصال المساعدات إلى غزة

أكد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، أنه اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، جرت مناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك قضية غزة، موضحًا أن هناك تنسيق واستشارات آلية في هذا الموضوع، مشددا على أن مصر تقوم بدور كبير لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

أوضح «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مصر سامح شكري، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ بدء الأزمة يجري التنسيق بين مصر وتركيا، مشددًا على أن الجميع يعي الخطورة التي وصل لها قطاع غزة.

أشار إلى أنه جرى تناول هذا الأمر اليوم بشكل مفصل مع الوزير سامح شكري، مؤكدًا أن مصر هي البلد القريب جغرافيًا من مشكلة غزة ولذلك يتم التعاون معها لإيصال المساعدات.

ونوه بأن العلاقات مع مصر تحمل أهمية كبيرة من أجل إيصال المساعدات إلى غزة، وهناك تنسيق كامل مع القيادة السياسية في مصر.