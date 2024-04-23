وزير الري: إنشاء 28 محطة مياه شرب جديدة وسدود بأيد مصرية في جنوب السودان

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان.

وشهد الاجتماع، استعراض موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل «محطات مياه الشرب، سدود حصاد مياه الأمطار، تطوير محطات القياس، إنشاء المراسي النهرية، أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية»، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة.

كما تمّ مناقشة البرنامج الزمني المقترح لافتتاح عدد من المشروعات التي تمّ الانتهاء منها بدول حوض النيل، والتي تمّ تنفيذها لخدمة المواطنين بتلك الدول، بالإضافة لتدشين عدد من المشروعات التي سيتمّ البدء بها قريبًا.

وصرح سويلم بأنّ المشروعات التي تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية

واستعرض سويلم موقف المشروعات التي تمّ الانتهاء من تنفيذها في جنوب السودان، إذ تمّ إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وإنشاء و2 مرسى نهرى لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل 3 محطات قياس للمناسيب والتصرفات، وإنشاء محطتي قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين في منجلا ونيمولي، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال.

تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان في جنوب السودان

كما جرى تدشين مشروع إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية والتي يتمّ العمل على تنفيذ 3 محطات منها حاليًا بنسبة تنفيذ 72%، كما تمّ بدء العمل بمحطتين بمقاطعة يورو في مارس 2024، وسيبدأ العمل في المحطات الثلاث الباقية في شهر يونيو 2024.

كما يجرى العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ 85% حتى الآن، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ 65% حتى تاريخه، كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، كما يجرى تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان في جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز.