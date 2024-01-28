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وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية في شمال سيناء

كتب:

محمد أبو عمرة
10:42 ص | الأحد 28 يناير 2024
وزير الري يصل شمال سيناء

وزير الري يصل شمال سيناء

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، مشروعات الموارد المائية والري في شمال ووسط سيناء، التقى خلالها اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

تنمية المسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر

وخلال تواجده في مقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، استعرض «سويلم» و«اللواء شوشة»، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بالمحافظة بزمام 4900 فدان.

متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء

كما التقى «سويلم» بالعاملين بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، حيث أكد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد في متابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة الحمام باعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعي فى مصر.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.