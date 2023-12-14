مصر توقع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتنمية الموارد المائية

وقعت وزارة الري مذكرة تفاهم مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لدعم مشروع تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وألفارو إيرانزو السفير الإسباني بالقاهرة.

تنمية التعاون المشترك

وقال «سويلم» إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، والاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وإسبانيا.

تحسين عملية تخطيط وإدارة المياه

وأضاف أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه، واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الري، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري، بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .

زيارات الخبراء والتبادل الفني

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين، والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني، واختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية – الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث.