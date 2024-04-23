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دراما المتحدة

خبير اقتصادي: مصر تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا وخاصة «الأسمدة»

كتب:

منار مجدي
10:09 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
الأسمدة

الأسمدة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ في الاقتصاد، إن الدولة  لديها الكثير من المؤهلات والقدرات التي تجعل لها مستقبل واعد، خاصة في صناعة الأسمدة، إذ تحتل مصر المرتبة السادسة في هذا المجال.

طفرة في قطاع الأسمدة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف عنبر أن مصر حققت طفرة كبيرة في الـ5 سنوات الماضية، فيما يتعلق في حجم الإنتاج، ومعدل الصادرات من قطاع الأسمدة

تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمدة

وأكد أن انعكاس هذه الصناعة على الاقتصاد بشكل عام، من أهم الأسباب التي نعول عليها مستقبل مصر في مسار توطين الصناعة المحلية، لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هذا من شأنه التقليل من فاتورة الواردات، التي تؤثر على بقية القطاعات الأخرى، تحديدا الزراعة.  

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