محطات في حياة الفنان رياض القصبجي.. من «كمسري» إلى «الشاويش عطية» (فيديو)

يُصادف اليوم 23 أبريل ذكرى وفاة الفنان الكبير رياض القصبجي، «الشاويش عطية» كما أطلق عليه الجمهور، رحلة فنية حافلة بالإنجازات والتنوع، بدأها «كمساري» بالسكة الحديد ليُصبح أحد أهم نجوم السينما المصرية.

رياض القصبجي وُلد في 13 سبتمبر عام 1903 بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بدأ حياته «كمساري» في السكة الحديد المصرية وعضو بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد والتحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية وهي فرقه للهواة ثم بدأت مسيرته الفنية التي تنوعت ما بين الأعمال الفنية السينمائية والدرامية سواء الكوميدية أو التراجيديا أو الخاصة بقضية معينة في البلد، وذلك وفق تقرير رصده برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC».

شارك «القصبجي» في 179 فيلمًا، وكان أول أعماله فيلم «اليد السوداء» عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلمي «سر الدكتور إبراهيم» و«سلامة في خير» عام 1937 ثم «التلغراف» و«بحبح باشا» رابع وخامس أفلامه ثم فيلم «الشاويش عطية» عام 1938.