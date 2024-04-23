«البيئة» تفتح الباب لتطوع طلاب الجامعات في مبادرات الوعي المناخي

أعلنت وزارة البيئة فتح باب التطوع لطلبة الجامعات للمشاركة في المبادرات البيئية للتمكن من رفع الوعي البيئي في المجتمع، وذلك بعد توقيع بروتوكول بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإيهاب زكريا عطا الله، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة، للحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية والتمكن من حسن استغلالها، فضلًا عن مراعاة حقوق الأجيال القادمة وعدم استنزاف تلك الموارد.

الوزارة تطلق حملات توعوية بالقضايا التي تخص البيئة

وتنظم وزارة البيئة حملات توعوية بالقضايا التي تخص البيئة وورش عمل تهدف لتقديم حلول والتعرف على مستجدات المناخ، فضلا عن تغيير الأنماط الخاصة باستهلاك الموارد البيئية وتعديل السلوكيات المستخدمة في استنذافها، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تساهم في التصدي لمشكلات البيئة.