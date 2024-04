تفاصيل اصطدام طائرتين خلال عرض عسكري في ماليزيا.. مصرع 10 أشخاص (فيديو)

حادث مأساوي شهدته ماليزيا خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية، إذ اصطدمت طائرتان هليكوبتر في الجو خلال العرض، ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص، جميعهم من أفراد طاقم الطائرتين.

BREAKING: 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R

وانتشر مقطع فيديو للحادث كشف عن لحظة اصطدام المروحيتين في ماليزيا، إذ ظهرتا تحلقان في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت، وفجأة احتكت إحداهما بشفرات الدوار الخلفي لأخرى، ما تسبب بخروجهما عن السيطرة وسقوطهما، وسُمعت أصوات شهود عيان في مكان الحادث يردّدون «الله، الله، الله».

وأفادت البحرية الماليزية بأن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية، في تمام الساعة 9.32 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ماليزيا، مضيفة أن جميع الضحايا لقوا حتفهم في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم، وفقا لـ«رويترز»

وفور سقوط الطائرتين، تدخلت دائرة الإطفاء والإنقاذ فورا للسيطرة على الحادث، وقال سهيمي محمد سهيل قال قائد العمليات بالإطفاء إن المروحيتين ارتطمتا ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي، وفقا لـ«روسيا اليوم».

Just In:

MALAYSIA: 2 MILITARY HELICOPTERS CRASHED MID-AIR AFTER COLLISION.



10 people died in the crash. #Malaysia#Crash #BreakingNews pic.twitter.com/wjeXa1CQfR