5 و6 مايو إجازة رسمية للعاملين في الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين، بأن يكون الأحد الموافق 5 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الأول من مايو، والثاني بأن يكون يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وبذلك يحصل الموظفين على 4 أيام متتالية إجازة بعد إضافة يومي الجمعة والسبت.