«مستقبل وطن» الأقصر يكرم 15 فردا في احتفالية عيد العمال

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالأقصر ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، 15 عاملا في الاحتفالية التي نظمتها أمانة العمال بالحزب بالأقصر برئاسة أيمن الضوي، أمين أمانة العمال بالحزب بالمحافظة.

تقديرا لجهود العمال

وقال أمين الضوي، إنه تقديرا لجهود العمال وفي إطار الاحتفال بعيد العمال جرى تنظيم حفل بمقر أمانة الحزب بالمحافظة لتكريم العمال المثاليين بالعديد من الشركات و مختلف المصانع والمصالح الحكومية على مستوي المحافظة وجرى منح العمال المكرمين جائزة مالية وشهادات تقدير إيمانا من الحزب بدور عمال مصر لكونهم الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري وقائدي قاطرة التنمية.

الصناعة المصرية تعرضت لتحديات عديدة

اكد أمين الحزب بالأقصر، أن التكريم أقل ما يمكن تقديمه لعمال مصر، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد الاحتفال بعيد العمال وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمال، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تعرضت لتحديات عديدة طوال السنوات الماضية، وحمل الرئيس السيسى علي عاتقه تطوير هذا القطاع الهام على راس أولوياته لدفع العمل بعجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة في طريق بناء الجمهورية الجديدة بأيدي وسواعد عمال مصر في مختلف القطاعات والمجالات.

شهد حفل التكريم الذي عقد بمقر أمانة الحزب بالمحافظة كل من الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة والطيري حسن الأمين المساعد بأمانة الحزب بالأقصر والعمدة فيصل راجح أمين التنظيم بالحزب بالمحافظة والنائبة أماني الشعولي أمين المرأة بالحزب بالمحافظة وأمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومحمد عمران أمين العلاقات العامة بالحزب بالأقصر وأيمن الضوي أمين أمانة العمال والفلاحين بالحزب بالأقصر، ويوسف جعفر، أمين أمانة الزراعة والري بالحزب بالأقصر.