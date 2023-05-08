مواعيد حفل عيد العمال بدار الأوبرا.. الدخول بالبدلة الكاملة

مجموعة متميزة من الحفلات الفنية والغنائية، تقدمها دار الأوبرا المصرية، على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، للترفيه عن الجمهور ونشر الثقافة والرقي بالذوق العام، بحفلاتها متنوعة.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواعيد الحفلات المقدمة في دار الأوبرا اليوم وغدًا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

احتفالية دار الأوبرا بعيد العمال

يقام الحفل اليوم 8 مايو، على المسرح الصغير، في تمام الساعة 8:30.

احتفالية نادي الفيلم

يقام الحفل اليوم الاثنين، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، في تمام الساعة 8:30.

الحفل السنوي لمعهد البالية

يقام الحفل اليوم، على المسرح الكبير، في تمام الساعة 8:30.

حفل فابريكا نفين علوبة

يقام الحفل غدا الاثنين 9 مايو 2023، على المسرح الصغير في تمام الساعة الـ8:30 مساءً ويبدأ سعر التذكرة من 210 جنيهات

تعليمات لحضور حفلات دار الأوبرا

يشترط لحضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا اتباع التعليمات الآتية:

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.