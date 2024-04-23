حملات مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، عن تنفيذ عدد من الحملات المكثفة لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، من خلال إدارة الإعلانات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

إزالة عدد من الإعلانات العشوائية بالدقهلية

وأشارت المحافظة، إلى أنه جرى إزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين، في نطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، ومركز ومدينة بني عبيد، وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لإشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

وأوضحت أنه جرى عمل الحملات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، لتحسين المظهر الحضاري، والصورة البصرية للمواطنين بالمدن.

وقال المحاسب محمد البدوي، مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، إنه جرى إزالة عدد من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

وتستهدف الحملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق لائحة تنظيمها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشكيل لجان مرور لمراجعة الإعلانات بالدقهلية

واوضح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي، لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة العشوائية منها، وتنفيذ الجديدة وفقا للضوابط، والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون.