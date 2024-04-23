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دراما المتحدة

«النواب» يستمع لبيان الحكومة حول موازنة العام المالي 2024/ 2025

كتب:

ولاء نعمه الله
11:25 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتشهد الجلسة إلقاء كلا من وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، البيان المالي لموازنة الدولة 2024-2025.

البيان المالي لموازنة الدولة 2024-2025

وتشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المنحة المقدمة من البنك الدولي

كما تشهد قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي، لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، بين حكومة مصر والبنك الدولي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.