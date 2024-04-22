«قوى النواب»: نعمل مع جميع الأطراف لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مايو المقبل

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تتجه إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.

زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص

وأضاف «عبد الفضيل» في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن ذلك يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص

وتابع:« كرئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أؤكد أهمية هذا القرار ودعمنا الكامل لتنفيذه بكل جدية ومسؤولية، كما أننا ملتزمون بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص لجميع فئات المجتمع، وسنعمل جاهدين مع الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال وفي الوقت المناسب، حيث نسعى جميعاً لتحقيق التنمية المستدامة 2030».

الغرامات المالية لمن لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشركات ذات الطابع الصغير، التي لا يتجاوز عدد عمالها 10 أفراد، لا تتوجب عليها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، يأتي قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في الشركات الكبرى خلال شهر مايو المقبل كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمال.

وأوضح البدوي في تصريحاته لـ«الوطن» خلال حديثه عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، بأن وزير العمل أشار إلى أن الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم محاسبتها بغرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه لكل عامل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز العدالة وضمان حقوق العمال، فضلا عن أهمية تنفيذ القوانين واللوائح بصرامة لضمان الحماية الكاملة لفئات العمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.