«إسكان النواب» توصي بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الشرقية

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو حماد، في محافظة الشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، اليوم، أنه طالب خلال الاجتماع من اللواء أسامة حمدي، ممثلا لوزير الإسكان، والدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، وعدد من قيادات الهيئة، بتحديد موعد زمني لتشغيل مشروع الصرف بقرية نزلة العزازي، ومناطق غير مخدومة في قريتي بحطيط، والحلمية، وكفر الشيخ علي، وإدراج قرية الكننة بخطة الهيئة، كونها ملاصقة لقرية مربوطة على محطة الصرف الصحي، وهي قرية شنبارة، لحين إنشاء محطة مستقلة، والتأكيد على البدء في مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالصوة، وقرى الوحدة المحلية بطويحر والوحدة المحلية بالملاك.

توفير الاعتماد المالي من الشركة القابضة

وأكد ممثل وزارة الإسكان، خلال اجتماع لجنة إسكان النواب، أن قرية نزلة العزازي سيجرى تشغيل الصرف في شهر مايو، أما فيما يتعلق بالجزء المتبقي يجري دراسة الأمر تنسيقا مع المحافظة بشأن الحيز العمراني، في مناطق بحطيط والحلمية وكفر الشيخ علي.

وأشار إلى إجراء أعداد مقايسة تكلفة، وتوفير الاعتماد المالي من الشركة القابضة، ما وافق عليه المهندس ممدوح رسلان، رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يجرى الانتهاء من تلك التوصيلات لتلك المناطق، فضلا عن دراسة إمكانية العمل بقرية الكهنة، وفقا للمناسيب والتصميمات وتوصيلها بمحطة شنبارة.

وأكد مسئولي وزارة الإسكان أنه بالنسبة لقرى طويحر والملاك، يجرى العمل فيها وفقا لبرنامج «حياة كريم» خلال الشهور المقبلة.