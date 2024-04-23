«القومي للمرأة» يناقش جهوده وخططه: دربنا 13 ألف سيدة على إدارة المطابخ

عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة مايا مرسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة جهوده وأنشطته خلال الفترة الماضية، وبحث خطته المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أشارت مايا مرسي إلى ردود الأفعال الإيجابية والمشجعة التي وردت للمجلس حول الحدث الختامي للمشروع الرائد «الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر»، والذي نظمه المجلس بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر وهو التلّي السوهاجي «تلّي شندويل».

وأكّدت اهتمام المجلس بإحياء التراث وبالأخص حرفة التلى بدأ مع الدكتورة الراحلة فرخندة حسن خلال فترة توليها منصب الأمينة العامة للمجلس، مشيرة إلى عزم المجلس الاستمرار في تقديم عروض خاصة بالتراث كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، لافتة إلى أنَّ المجلس سوف يبدأ العمل على تسجيل الحرفة السيناوية وحرفة سيوة الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه تمَّ الانتهاء من بناء مقر جديد لفرع المجلس بمحافظة الوادي الجديد، موضحة أنه جار العمل على بناء مقرات جديدة لفروع المجلس بعدد من المحافظات خلال العام المقبل.

مبادرة مطبخ المصرية

كما استعرضت مايا مرسي أهم إنجازات مبادرة «مطبخ المصرية» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي نفذها المجلس خلال شهر رمضان الكريم، إذ تمّ تدريب 13347 سيدة مصرية على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، كما تم تجهيز 324624 وجبة إطعام غذائية كاملة من خلال توفير 50 مطبخ مجهز بالمعدات والمدربين الخبراء في مجال إدارة المطابخ الكبرى في جميع المحافظات.

وأشارت إلى أنه تمّ توزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى مبادرة حياة كريمة خلال شهر رمضان، موجهة الشكر الى كل من ساهم في نجاح مبادرة مطبخ المصرية، وإدخال البهجة والسرور على أطفال وأسر كاملة خلال هذا الشهر المبارك.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أحدث إصدارات المجلس وهو كتاب بعنوان «حصاد المجلس القومي للمرأة في 10 سنوات 2014-2023»، موضحة أنَّه يستعرض جهود المجلس في مجال تمكين المرأة في كل المجالات.

وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة التكليفات الرئاسية للحكومة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية 2024، كما استعرض أعضاء وعضوات المجلس أنشطة اللجان وخطة عملها خلال الفترة المقبلة.